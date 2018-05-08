أبو وردة ينفي شائعات حول استقالة محافظي غزة

نفى محافظ شمال غزة اللواء صلاح أبو وردة، ما تردد من شائعات حول استقالة محافظي غزة، واكد أن هذا الكلام عار عن الصحة ولا اساس له.

وقال اللواء أبو وردة لوفا، إن محافظي غزة يتمترسون خلف الرئيس محمود عباس وقيادته الحكيمة، حتى تحقيق طموحات شعبنا بالتحرر وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح أن هذه الشائعات أطلقها مغرضون لم يعجبهم نجاح انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، ويهدفون من ورائها إلى إشاعة البلبلة والفوضى في الشارع الفلسطيني.

وطمأن اللواء أبو وردة، أبناء المحافظات الجنوبية، انهم في عقل وقلب القيادة، مؤكدا أنها الأحرص على أبناء شعبنا ومصالحهم.