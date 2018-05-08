الفرا: دول أوروبية تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا، إن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز، اكد خلال لقاء عقد الجمعة مع السفراء العرب المعتمدين في بروكسل، أن بعض دول الاتحاد الاوروبي، تدرس الاعتراف بدولة فلسطين، وان بلاده مستعدة ان تكون على رأس هذه الدول.

وشدد الفرا في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أهمية اعتراف دول الاتحاد الاوروبي بدولة فلسطين كخطوة فعلية تكون بمثابة تأكيد على رفض قرارات واشنطن حول القدس، داعيا سفراء دول الاتحاد لدى دولة الاحتلال لعدم حضور فعاليات نقل السفارة الامريكية الى القدس.

واشار الى ان الاتحاد الأوروبي جدد رفضه لقرارات الادارة الاميركية بشأن القدس، واعرب عن قلقه ازاء خطوة نقل السفارة منتصف الشهر الجاري.