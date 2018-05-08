صحيفة: ترامب أبلغ ماكرون بقراره المرتقب عن اتفاق إيران النووي

قالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان الرئيس دونالد ترامب ابلغ الرئيس الفرنسي ماكرون أنّ واشنطن ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني.

واضافت الصحيفة قبيل الخطاب المرتقب الذي سيلقيه ترامب الليلة والذي سيعلن فيه موقفه من الاتفاق النووي الايراني , ان الولايات المتحدة ستعيد فرض كل العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

وأجرى الرئيسان الأمريكي والفرنسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بحثا فيه، حسب بيان رسمي صدر عن قصر الإليزيه، "قضايا متعلقة بضمان الاستقرار والسلم في الشرق الأوسط".

لكن مصدرا مطلعا على فحوى المكالمة قال لـ"New York Times" إن "ترامب أبلغ ماكرون بأنه يخطط للإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران".

وأوضح مصدر الصحيفة في هذا السياق أن "الولايات المتحدة تستعد لإعادة فرض كل العقوبات، التي تخلت عنها بموجب الاتفاق النووي، وكذاك لتطبيق عقوبات اقتصادية جديدة" على إيران.

وجرت المحادثات قبيل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، المرتقب في الساعة 18:00 بتوقيت غرينيش، قراره حول مستقبل دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران، وسط توتر كبير ناجم عن توقعات بانسحاب الإدارة الأمريكية من الصفقة، التي أبرمت في نوفمبر 2015 بين إيران من جهة وكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى.

وحذر الرئيس الفرنسي مرارا نظيره الأمريكي من التداعيات الخطيرة لانسحاب الولايات المتحدة من الصفقة مع إيران، قائلا إن هذه الخطوة قد "تفتح صندوق باندورا وتؤدي إلى نشوب حرب".

وفي ذات السياق ذكرت مصادر مطلعة أن وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، أبلغ نظراءه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعزم رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

ونقل موقع "Axios" الأمريكي الإخباري عن المصادر أن بومبيو أجرى اليوم الثلاثاء اتصالات هاتفية مع وزراء الخارجية للدول المذكورة و"أعرب عن شكره للثلاثية الأوروبية على الجهود التي بذلتها من أجل إقناع ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، لكنه أشار بوضوح إلى أن الرئيس يعتزم انتهاج سبيل آخر".

وأوضح بومبيو لنظرائه، حسب الموقع، أنه التقى شخصيا ترامب وبحث الاقتراحات الأوروبية الخاصة بالحفاظ على الاتفاق، لكن الرئيس الأمريكي لم يغير موقفه.