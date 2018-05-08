شاهد مناظرة نارية بين الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت

احتضنت جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، وكما كل عام، المناظرة الطلابية التي تسبق انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة بيوم واحد لدورته عام 2017/2018.

وفي مشهد يتألف من ألوان الطيف الفلسطيني، نظمت المناظرة بين الكتل الطلابية المتنافسة على مقاعد مجلس طلبة جامعة بيرزيت.

وتطرق المناظرون الممثلين عن الكتل الطلابية الـ 4 المتنافسة على مجلس الطلبة، الى الأوضاع السياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

والمناظرين هم: يحيى ربيع عن كتلة الوفاء الاسلامية، وتحرير بركة عن كتلة الشهيد ياسر عرفات، وأمجد سمحان عن القطب الطلابي، ووليد حرازنة عن كتلة الوحدة الطلابية.