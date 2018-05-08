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شاهد مناظرة نارية بين الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:23 - 08 مايو 2018
مناظرة بين طلبة بيرزيت مناظرة بين طلبة بيرزيت
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احتضنت جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، وكما كل عام، المناظرة الطلابية التي تسبق انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة بيوم واحد لدورته عام 2017/2018.

وفي مشهد يتألف من ألوان الطيف الفلسطيني، نظمت المناظرة بين الكتل الطلابية المتنافسة على مقاعد مجلس طلبة جامعة بيرزيت.

وتطرق المناظرون الممثلين عن الكتل الطلابية الـ 4 المتنافسة على مجلس الطلبة، الى الأوضاع السياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

والمناظرين هم: يحيى ربيع عن كتلة الوفاء الاسلامية، وتحرير بركة عن كتلة الشهيد ياسر عرفات، وأمجد سمحان عن القطب الطلابي، ووليد حرازنة عن كتلة الوحدة الطلابية.

 

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