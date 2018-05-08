"التربية" تنهي كافة الاستعدادات لعقد امتحان "الإنجاز"

أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي، انتهاء كافة الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" في المحافظات الشمالية والجنوبية وخارج الوطن.

وأكدت اللجنة عقب اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أن الوزارة وفرت كافة الاحتياجات اللوجستية اللازمة لتنفيذ الامتحان، إضافةً إلى التزامها بتوفير الإمكانيات اللازمة في غزة؛ وفق المعطيات المتوفرة لدى الإدارة العامة للامتحانات في الوزارة.

وأعربت عن تمنياتها لجميع الطلبة بالتوفيق والنجاح، داعيةً كافة الأهالي إلى مساندة الطلبة وتوفير الأجواء الملائمة لهم حتى يتمكنوا من تحقيق أفضل النتائج، كما دعت كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات المحلية إلى العمل على توفير الأجواء المناسبة لإنجاح هذا الامتحان الوطني.