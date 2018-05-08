بينت يهدد بتدمير لبنان في حال هاجم حزب الله "إسرائيل"

هدد نفتالي بينيت وزير التعليم ووزير المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر "الكابنيت"، اليوم الثلاثاء، بتدمير لبنان في حال أقدم حزب الله اللبناني على مهاجمة "إسرائيل".

وأشار بينيت خلال مشاركته في مؤتمر هرتسيليا إلى فوز حزب الله بالانتخابات النيابية. مشيرا إلى أنه أصبح لاعبا مهما داخل الحكومة اللبنانية وأن أي هجوم ضد "إسرائيل" فسيعني تدمير لبنان.

وقال: "إن حزب الله لا يشكل تهديدا وجوديا لـ"إسرائيل"، ولكنه يشكل تهديد استراتيجيا، متوعدا بالرد بقوة كبيرة حال تم مهاجمة "إسرائيل".

من جانبه قال موشيه كحلون وزير المالية "الإسرائيلي" أن إيران ستحاول الرد على "إسرائيل" وأن الوضع في الشمال يشهد توترا كبيرا، مشيرا إلى أن الجيش "الإسرائيلي" في حالة يقظة عالية ومستعد لكل السيناريوهات اللازمة بما فيها الحرب.

ورجح أن يذهب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن إلغاء الاتفاق النووي الإيراني.