إنييستا يختار وجهته الجديدة في الدوري الياباني

يتجه قائد برشلونة الإسباني اندريس إنييستا، للانضمام إلى فيسل كوبي الياباني بعد انتهاء الموسم.

ومنذ إعلانه بأنه يخوض موسمه الأخير مع برشلونة وأنه سينتقل إلى وجهة "خارج أوروبا"، توقعت وسائل إعلام أن ينضم إنييستا إلى قائمة النجوم المنتقلين إلى الدوري الصيني، إلا أن إذاعة "كادينا سير" الإسبانية كشفت الثلاثاء بأن اللاعب الإسباني سينضم إلى فيسل كوبي الياباني.

وبحسب ما نقلت "فرانس برس"، فإن إنييستا سيلعب لصالح الفريق الياباني بعد توقيعه على عقد يمتد لثلاث سنوات مقابل راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر صحفي بأن الاتفاق بين الطرفين قد حسم على هامش مباراة الأحد في الدوري بين برشلونة وغريمه ريال مدريد بحضور هيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة "راكوتن" المالكة لفيسل كوبي والراعية الرئيسية للنادي الكاتالوني.

وتزامن ما كشفت عنه "كادينا سير" مع البيان الصادر عن نادي شونغكينغ ليفان الصيني الذي نفى أنه بصدد إجراء صفقة ضخمة لضم النجم الإسباني إلى صفوفه، مؤكدا أنه لن يخرق ضوابط الانفاق التي فرضتها السلطات الصينية على الأندية بعد سلسلة من الصفقات الخيالية.

وأشار النادي الصيني إلى أنه لا يستبعد تعاونا مستقبليا مع إنييستا لكن "ليس كلاعب".