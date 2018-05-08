الزهّار: لن نلتزم بمقررات المجلس "غير الوطني" والوحدة مع فتح "مستحيلة"

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهّار إن حركته لن تلتزم بمقرّرات المجلس الوطني الفلسطيني، واصفًا إياه بـ"غير الوطني ولا يمثل الوطنيين".

وهاجم الزهّار خلال مقابلة مع قناة "العالم الإيرانية"، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأشار إلى أن ما تحدث به (خلال جلسة الوطني) بـ"الكذب والاستظراف".

وأضاف: " كُنت أتوقع أن يُقدم مشروعاً وليس كلاماً ضاحكاً، ومغازلة هنا وهناك (..) كان المكان عبارة عن بهرجة وتهريج"، رافضاً الاعتراف بشرعية عباس، الذي "انتهت ولايته". وفق الزهار.

وأوضح أن "الوطن عند حركات المقاومة الفلسطينية هي كل فلسطين، فيما الوطن عند السلطة الفلسطينية حدود 1967 مع تبادل الأراضي".

وشدّد على أن "الذي سيحرر فلسطين هو برنامج المقاومة، الذي تقوده حماس والمشروع الإسلامي، ومن يُعطّله عباس وبرنامج أوسلو".

وقال: "لا مصالحة معهم" يقصد حركة فتح، مؤكداً أن طريقها مسدود منذ البداية، وتابع: "لا تستطيع أن تخلط الزيت بـالماء"، على حد تعبيره.

وقال: "هم (حركة فتح) لا يريدوا تطبيق المصالحة، التي هي بالمفهوم العملي والفكري والعقدي ليست قائمة، لكنهم لا يستطيعوا قول ذلك حتى لا يتحمّلوا المسؤولية"، منهمًا الحركة "باختراع قصّة تفجير موكب الحمد الله في غزة؛ للهروب من الاتفاقيات التي وقعتها مع "حماس" وخاصة اتفاق 2011 (القاهرة)".

وزاد: "التوحُّد معهم مستحيل، حيث سلمنا لهم كل شيء، الوزارات والمعابر ولم يقبلوا، بل يريدوا المساس بوجودك؛ لأن أسيادهم طلبوا منهم أن ينهوا برنامج المقاومة"، وفق قوله.

وتابع: "برنامج المقاومة حقّق إنجازات كبيرة، في المقابل لم يتحرّر شبر واحد من أرض فلسطين بفعل سياسة فتح، هم يحكمون الضفّة نيابة عن الاحتلال، الذي يعتقل من يراه"، مشدداً على أن "غزة اليوم محررة حقاً".

وأضاف: "نحن جئنا (في حماس) ببرنامج جديد بعيداً عن كل الهيصة التي كانت موجودة سابقاً، وهو واضح وسياسته ومنهجيته من القرآن والسنّة، وبالتالي لا يمكن أن يختلط الطيب في الخبيث".