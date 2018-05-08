نجومٌ من العيار الثقيل في مباراة اعتزال بيرلو..تعرفوا عليهم

كشف النجم الإيطالي أندريا بيرلو عن القائمة الكاملة التي ستشارك في مباراة اعتزاله يوم 21 مايو/ أيار على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وذلك بعدما أنهى مسيرته في عام 2017 بالدوري الأميركي.

وسيشارك عددٌ كبيرٌ وضخم في مباراة اعتزال بيرلو الذي دافع خلال مسيرته عن ألوان أندية عديدة على غرار إنتر ميلان ثم ميلان الذي تألق معه وحصد لقب دوري أبطال أوروبا وبعدها يوفنتوس الذي توج بصحبته بلقب الدوري المحلي في أكثر من مناسبة.

وسيتواجد في مركز حراسة المرمى أربعة أسماء، وجميعهم زاملوا بيرلو في ميلان ويوفنتوس وحتى المنتخب، وهم: الإيطاليون جيانلويجي بوفون وماركو ستوراري وكريستيان أبياتي إضافة للبرازيلي ديدا.

أما على صعيد المدافع، فهناك العديد من الأسماء العملاقة، أبرزهم قائد ميلان التاريخي باولو مالديني والمدافع العملاق أليساندرو نيستا وبيلي كوستاركورتا وفابيو كانافارو، وهنا نذكر جميع اللاعبين في الخط الخلفي: دانييلي أداني، أندريا بارزاغلي، دانييلي بونيرا، ليوناردو بونوتشي، كافو، جورجيو كيليني، جوسيبي فافالي، تشيرو فيرارا، فابيو غروسو، يانكولفسكي، كاخا كالادزه، ستيفان ليشنتشتاينر، ماركو ماتيراتزي، ماسيمو أودو، سيرجينيو وداريو سيميتش وجيانلوكا زامبروتا.

وهنا لاعبو الوسط: ديمتريو ألبرتيني، ماسيمو أمبروزيني، روبرتو بارونيو، كريستيان بروكي، ماورو كامورانيزي، دانييلي دي روسي، أليساندرو ديامينتي، جينارو غاتوزو، ليوناردو، كلاوديو ماركيزيو، سيموني بيبي، سيموني بيروتا، مانويل روي كوستا، كلارنس سيدورف، ماركو فيراتي، أيمو ديانا وفرانك لامبارد.

ونصل في الختام إلى أسماء المهاجمين: أندريه شيفشينكو، رونالدو ورونالدينيو، أليساندرو ديل بييرو، لوكا توني، فرانشيسكو توتي، فيتشنزو ياكينتا، ألبرتو جيلاردينيو، فيليبو إنزاغي، ماركو بورييلو، أنطونيو كاسانو، هيرنان كرسيبو، أليساندرو ماتري، ألكسندر باتو، فابيو كوالياريلا، نيكولا فينتولا وكريستيان فييري.