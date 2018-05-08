طهران تشيد بـ"انتصار" حزب الله في الانتخابات النيابية اللبنانية

أشاد مسؤول ايراني كبير بـ"انتصار" حزب الله وحلفائه في الانتخابات النيابية في لبنان التي حققت نتائج "خلافا لمزاعم الصهاينة ومؤامرات السعودية"، بحسب ما أورد موقع التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

وصرح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي، إن "هذا الانتصار وتصويت الشعب اللبناني للائحة المقاومة... ناتج عن تأثير السياسات اللبنانية الراهنة في الحفاظ على استقلال ودعم سوريا امام الارهابيين"، بحسب الموقع.

وقال ولايتي إن "الانتخابات اللبنانية حققت نتائج خلافا لمزاعم الصهاينة ومؤامرات السعودية"، مضيفا ان الفوز في الانتخابات "جاء استكمالا للانتصارات العسكرية اللبنانية بقيادة حزب الله في مواجهة الكيان "الإسرائيلي".

وأظهرت نتائج الانتخابات النيابية الاولى في لبنان منذ العام 2009 التي جرت الاحد، فوز الثنائي حزب الله وحركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري بغالبية واضحة، بينما خسر رئيس الحكومة سعد الحريري ثلث مقاعده.