نتنياهو: مستعدون لأي سيناريو أثناء نقل السفارة الامريكية للقدس

قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء: "إن جيش وقوات الاحتلال مستعدة للتعامل مع أي مواجهات أو سيناريوهات تهدف لتخريب احتفالات نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة".

وأوضح نتنياهو في حديث للصحافيين "الإسرائيليين" من اليونان قبيل عودته إلى "تل أبيب"، أن قوات الاحتلال مستعدة لكل السيناريوهات الممكنة قبل وخلال وبعد احتفالات نقل السفارة وأنه تم اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية اللازمة لذلك".

وكرر نتنياهو تصريحاته بأن هناك عدة دول أخرى ستعمل في مراحل مختلفة على نقل سفاراتها إلى القدس.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالا مع رئيس دولة بارغواي ووعد بالعمل قريبا على تنفيذ قرار بنقل السفارة إلى القدس.

يذكر ان الإدارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب قررت نقل السفارة الامريكية في شهر أكتوبر من العام الماضي بتاريخ 15 الشهر الحالي من مدينة تل أبيب" المحتلة إلى القدس المحتلة في إشارة إلى الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال "الإسرائيلي".