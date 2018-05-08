ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

إصابة أسير مقدسي بحالة حرجة بعد نزيف دماغي

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 17:08 - 08 مايو 2018
معتقل معتقل
مشاركة

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع: "إن الأسير المريض عزيز عويسات من جبل المكبر في القدس، أصيب بنزيف دماغي، وحالته حرجة".

يذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتقلت عويسات عام 2014، وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 30 عاما.

متعلقات