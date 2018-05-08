إصابة أسير مقدسي بحالة حرجة بعد نزيف دماغي

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع: "إن الأسير المريض عزيز عويسات من جبل المكبر في القدس، أصيب بنزيف دماغي، وحالته حرجة".

يذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتقلت عويسات عام 2014، وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 30 عاما.