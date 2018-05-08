الأسير أكرم فسيسي يتنسم عبير الحرية

أفــادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم؛ أن قوات الاحتـلال "الإسرائيلي" أفـرجـت عن الأسير المجـاهد أكـرم يوسـف محـمـد فسـيـسي (35 عاماً) من بلدة إذنا قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري تسعة عشر شهراً وتسعة عشر يوماً.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أكرم فسيسي بتاريخ 19/09/2016م، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر أكرم فسيسي ولد بتاريخ 22/01/1983م، وهو متزوج، وأب لأربعة أطفال، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وسبق أن خاض إضرابين عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري في اعتقالاته السابقة، الأول استمر لمدة (58) يوماً بتاريخ 29/09/2013 وعلقه بتاريخ 26/11/2013م، والثاني استمر لمدة (70) يوماً 09/01/2014 وعلقه بتاريخ 19/03/2014 وذلك بعد استجابة قوات الاحتلال لمطالبه العادلة بإنهاء اعتقاله الإداري. وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتهـا تـتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئة القلبية الـحارة من الأسيـر المحرر أكرم فسيسي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال.