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نتنياهو: ايران تريد إزالة إسرائيل من خارطة العالم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:24 - 08 مايو 2018
نتنياهو نتنياهو
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قال رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في إطار تصريحات مشتركة أدلى بها إلى جانب الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، اليوم "النظام الموجود في طهران يدعو بشكل علني ويومي إلى إبادتنا وإلى إزالة إسرائيل من خارطة العالم، ويمارس العدوان غير المحدود ضدنا وضد كل الدول الأخرى في هذه المنطقة".

وأضاف نتنياهو أن إيران "تملك شبكة إرهابية تنشط في كل أنحاء العالم وتسعى حاليا لنقل أسلحة عالية الخطورة لسوريا؛ بغية استخدامها ضد اسرائيل انطلاقاً من الهدف المعلن المتمثل في إبادتنا"، على حد زعمه.

وأوضح "أن التصدي لهذا العدوان الإيراني يصب في مصلحتنا جميعا، فإذا وصلوا البحر الأبيض المتوسط فهم ينوون إقامة قواعد بحرية عسكرية على طول البحر الأبيض المتوسط لتنطلق منها السفن الإيرانية والغواصات الإيرانية مما يشكل تهديداً ملموسا علينا جميعا"، كما قال.

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