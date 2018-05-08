في اليوم العالمي للثلاسيميا: 850 إصابة في فلسطين

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا، اليوم الثلاثاء، عن وجود 850 إصابة بالمرض في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال رئيس الجمعية بشار الكرمي خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله لمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا، إن نحو 550 إصابة سجلت بالضفة، و300 في قطاع غزة، فيما تسجل حالة أو حالتين خلال العام.

وأضاف أن محافظات جنين والخليل ونابلس سجلت 120 حالة لكل محافظة، بينما كانت المحافظة الأقل هي بيت لحم، وسجلت فيها 3 حالات فقط.

وأشار الكرمي إلى أن كل مريض يحتاج إلى تكلفة علاج تصل إلى نحو 25 ألف دولار سنوياً، فيما تم رصد 200 مليون دولار من أجل توفير العلاج للمرضى.

وسجلت خلال الأربعة أشهر الأخيرة 11 حالة وفاة بقطاع غزة، و4 بالضفة نتيجة مرض الثلاسيميا.

وبين الكرمي أن المريض أشرف حميد من غزة حصل على جائزة سلطان بن خليفة الدولية للثلاسيميا في مجال المريض المتميز في العالم 2018.

وحصلت الجمعية على جائزة سلطان بن خليفة الدولية للثلاسيميا في مجال التوعية التثقيفية 2018، وجائزة التعاون لعام 2017- جائزة المرحوم أحمد أبو غزالة للتميز الصحي.

من جانبها، قالت المصابة آيات الصيفي "إنه رغم توفر الوحدات العلاجية في المستشفيات الحكومية، إنه انه لا تتوفر بعض الفحوصات والعلاجات الضرورية لكل مريض مثل "فحص هشاشة العظام"، وإبرة "الأكلاستا"، وإبرة "الثاليست".

وأضافت: "بعد أن اعتدنا على علاج طارد الحديد تم استبداله بآخر، حيث أن تناوله يحدث أعراض جانبية حادة، وأصبح المريض بحاجة إلى عدد من العلاجات الأخرى لمعالجة المضاعفات المصاحبة كالمغص والحرقة والدوخة وغيرها".

وطالبت الصيفي الجامعات بتوفير مقاعد دراسية مجانية للمصابين بالمرض، وإدراج عائلات المصابين في الشؤون الاجتماعية أو أي برنامج مساعدات.