مؤشر بورصة فلسطين ينخفض بنسبة 0.07%

سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.07%، اليوم الثلاثاء، في جلسة اقتربت تداولاتها من مليون ونصف مليون دولار.

واغلق مؤشر "القدس" تداولات الجلسة على 547.49 نقطة منخفضا بمقدار 0.37 نقطة، مدفوعا بانخفاض مؤشرات ثلاثة من القطاعات الممثلة في البورصة: الخدمات بنسبة 0.17%، والاستثمار بنسبة 0.20%، و الصناعة بنسبة 0.14%، فيما ارتفع مؤشرا قطاعي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين بنسبة 0.12% و0.85% على التوالي.

وجرى التداول على أسهم 16 شركة، ارتفع منها اسهم 5 شركات، واستقرت اسهم 6 شركات، فيما أغلقت اسهم 5 شركات تداولات الجلسة على تراجع.

والاسهم الرابحة هي: فلسطين للتأمين، والمجموعة الاهلية للتأمين، وفلسطين للاستثمار العقاري، والبنك الاسلامي الفلسطيني، والفلسطينية للكهرباء، واستقرت اسهم شركات: العربية الفلسطينية للاستثمار "ايبك"، وبنك فلسطين، وسجاير القدس، والاتصالات الفلسطينية، وبنك القدس، والبنك الوطني.

في المقابل، انخفضت اسهم شركات: الوطنية لصناعة الكرتون، والوطنية لصناعة الالمنيوم، ومطاحن القمح، و"الوطنية موبايل"، وفلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو".

وشهدت البورصة في جلستها الثالثة لهذا الاسبوع 149 صفقة شملت حوالي 830 الف سهم، في تداولات بلغت قيمتها حوالي 1.44 مليون دولار.