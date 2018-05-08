مجهولون يسرقون اموالا لبنك فلسطين من سيارة موظف

اكد الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات ان مجهولين سرقوا اموالا من مركبة موظف في بنك فلسطين، ظهر الثلاثاء، حيث كان متجها لوضعها في الصراف الالي في بلدة نعلين غربي رام الله.

واوضح ارزيقات ان مجهولين يستقلون مركبة اعترضوا مركبة خاصة لموظف في البنك يحمل ما يقدر بـ 150 الف شيكل للبنك، مؤكدا ان السيارة لا تشير الى انها تابعة للبنك ولا وجود لاي اجراءات امنية خاصة للسيارة التي تقل موظفا وحده يحمل 150 الف شيكل بعد ان تم الاعتداء عليه ورش الغاز على وجهه.

واضاف ارزيقات ان الشرطة باشرت بالتحقيق، وعثرت بعد وقت قصير على السيارة التي كان يستقلها السارقون محروقة بين بلدتي دير نظام ودير ابو مشعل برام الله، والقت القبض على عدد من المشتبه بهم.