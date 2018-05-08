بوتين يرشح مدفيدف لتشكيل الحكومة الجديدة القديمة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رشح من جديد بعيد أدائه القسم رئيسا لروسيا لولاية رابعة اليوم الاثنين رئيس وزرائه السابق ديمتري مدفيدف لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الكرملين في بيان له إن "رئيس الاتحاد الروسي عرض ترشيح ديمتري مدفيدف على الدوما (مجلس النواب) للحصول على موافقته".

وسبق لمدفيدف أن تولى رئاسة روسيا بين عامي 2008 و2012 ورئاسة الوزراء بين عامي 2012 و2018، وكان مدفيدف استقال في وقت سابق اليوم مع باقي أعضاء الحكومة تماشيا مع الإجراءات المتبعة.

وقد بدأ بوتين اليوم ولايته الرابعة لمدة ست سنوات أخرى، وأقسم في قاعة أندريفسكي بالكرملين على أن يخدم الشعب الروسي ويحمي الحقوق والحريات ويدافع عن سيادة البلاد.

ووصف بوتين الفترة الحالية بأنها عصر التغيير العاصف، داعيا إلى استخدام كل الإمكانيات لحل القضايا الداخلية والقيام باختراق تكنولوجي يرفع نوعية الحياة في روسيا.

ووعد بوتين بأن تشهد السنوات الست المقبلة على دور روسيا كلاعب قوي على الساحة العالمية يدعمه جيش قوي، وأن يبذل قصارى جهده لتحسين حياة المواطنين.

لكن دبلوماسيين أجانب قالوا إنهم لا يعتقدون بوجود أمل كبير في تخفيف حدة الأزمات المستمرة منذ أربع سنوات بين روسيا والغرب خلال الفترة الرئاسية الجديدة لبوتين.

يذكر أن بوتين -الذي وصل لسدة الرئاسة بروسيا بانتخابات عام 2000 و2004 و2012- فاز بالانتخابات الرئاسية في مارس/آذار الماضي بـ76.66% من أصوات الناخبين، وهي أعلى نسبة يحصل عليها خلال مسيرته الرئاسية.