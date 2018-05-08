"حرب كلامية" بين ايران ونتنياهو قبل ساعات من خطاب ترامب بشأن نووي ايران



وصف موقع المستوطنين 7 حدة التراشق الكلامي بين الاحتلال الإسرائيلي والجمهورية الإيرانية قبل ساعات من إعلان ترامب موقفه بشأن الاتفاق النووي الإيران بـ"الحرب الكلامية".

ونقلت الموقع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتواجد حالياً في قبرص قوله "إن ايران تسعي لنصب منظومات اسلحه بالغة الخطورة في الاراضي السورية، وتريد ان تضع لها قدماً في سوريا لضرب اسرائيل بهدف تدميرها".

وأضاف نتنياهو: من مصلحة الجميع منع ايران من التواجد في سوريا، ومنعها من إقامة أي قواعد عسكرية في سوريا، ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في مواجهة عقلية لا تعترف بها وتريد اجتثاثها".

في السياق، أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن ايران لن تتغاضى عن أي اعتداء ولا زالت تتعهد بأنها سترد على كل الهجمات في الوقت المناسب.

وأكد محافظ البنك المركزي الايراني، اتخاذ حزمة تدابير تحصن اقتصاد البلاد من الخلل ازاء أي قرار تتخذه اميركا بشان الاتفاق النووي.

وقال نائب الرئيس الإيراني، إن طهران مستعدة لأي سيناريو حال انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل قبل قليل.

وتترقب الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعالم خطاب ترامب الساعة التاسعة مساء بشأن النووي الإيراني.

وألمحت مصادر في البيت الأبيض، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ سيعلن مساء اليوم، انسحاب بلاده من الاتفاقية النووية الإيرانية، متوقعةً أن تلحق ذلك عقوبات ضدّ طهران.