"جماعات الهيكل اليهودية" تدعو لاقتحام الأقصى الأحد المقبل

شرعت ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم اليوم الثلاثاء، بالتغريد على هاشتاغ تحت مسمى "ألفان في يوم القدس"، والذى يُعنى بتكثيف الاقتحامات حتى يصل العدد الأدنى إلى ألفي مستوطن مقتحم للمسجد الأقصى خلال هذا اليوم.

وقد أُطلق هذا الهاشتاغ خصيصا وتزامناً مع ما يسمى "ذكرى توحيد القدس"، حيث يحتفل الاحتلال بالذكرى الـ51 لاحتلال ما تبقى من مدينة القدس المحتلة، ويوافق هذا اليوم ذكرى النكبة.

ويواصل المستوطنون دعواتهم لتكثيف اقتحامهم للأقصى منذ أيام، حيث وزعوا منشورات وكتبوا بطاقات للحث على زيادة أعداد المقتحمين، فيما يحاولون رفع عدد المقتحمين بشكلٍ تدريجي يوميًا، حيث يقتحم العشرات من المستوطنين بمن فيهم عناصر من "منظمات الهيكل المزعوم والطلبة اليهود، المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية ويتلقون شروحاتٍ فيه حول أسطورة خرافاتهم التلمودية.