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أبو سمهدانة يطالب بتنفيذ قرار الرئيس والإسراع في صرف رواتب السلطة في غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:32 - 08 مايو 2018
عبدالله أبو سمهدانة عبدالله أبو سمهدانة
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طالب القيادي في حركة فتح الدكتور عبد الله أبو سمهدانة بالإسراع في صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية أسوة بنظرائهم في المحافظات الشمالية, مشدداً على أن ما تم الاتفاق عليه في دورة المجلس الوطني الأخيرة, هو إعادة صرف الرواتب كما كان عليه الحال في فبراير من العام 2017.

 وتساءل ابو سمهدانة في تصريح صحفي, لماذا يحرم موظفي غزة من هذا الحق ومن المسئول عن عدم صرف الرواتب رغم قرار الرئيس محمود عباس بصرفها, مشدداً في الوقت ذاته ان الجهود مستمرة لصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة وإعادة الامور إلى مسارها الصحيح .

وأكد أبو سمهدانة أن موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية هم الذين التزموا بالشرعية الفلسطينية ودافعوا عنها ولا زالوا رغم كل الظروف التي عاشوها وما تعرضوا له من آلام ومعاناة ودافعوا عنها بدمائهم, داعياً جميع المسؤولين إلى الوقوف عند مسؤولياته, فهي لحظة الحقيقة لإنصاف غزة وإنقاذها من حالة الفقر والبؤس والعوز التي تعيشه, مشدداً على ان ما تعيشه غزة لم تعيشه منذ نكبة العام 48 .

وقال أبو سمهدانة إن غزة هي عماد المشروع الوطني ورافعته الأساسية, وهي من قادت الانتفاضات وكل مشاريع النضال الفلسطيني التي أسس لوجود السلطة الوطنية الفلسطينية وهي اللبنة الأولى على طريق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

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