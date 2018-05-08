الهيئة الوطنية تكرم شهداء وجرحى الإعلام خلال "مسيرة العودة"

كَرَمت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار اليوم الثلاثاء، شهداء وجرحى الإعلام الفلسطيني خلال تغطيتهم الإعلامية لمسيرات العودة الكبرى.

وقد ارتقى كل من الشهيدين الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين فيما أصيب عشرات الصحفيين بجراح جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال تغطيتهم الإعلامية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

من جهته، أثنى هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في كلمة باسم الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة على جهود الصحفيين والإعلاميين الذين شكلوا أنموذج عطاء، مؤكداً أن دمائهم عهد وأمانة في أعناق الفلسطينيين حتى تتحقق الآمال والأهداف التي ارتقى من أجلها الشهيدين مرتجى وأبو حسين.

وانتقد ثوابتة أداء الإعلام العربي خلال مسيرة العودة، قائلاً: من الواضح أن الإعلام العربي مازال يقف موقف المتفرج.

كما وجه رسالة للعدو الصهيوني وكل قوى الشر التي تريد تنقض على حقوق الشعب الفلسطيني وتضيع الحق، قائلاً: شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته السياسية الاجتماعية جسدت وحدة واحدة في الميدان وحدة حقيقية في الميدان والدم ووصلت رسالتها لكل العالم أن هذه المسيرات مستمرة وأنكم أيها العدو مهما بالغت في القتل والجرائم لن توقفنا عن الاستمرار في مسيرات العودة حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية.









