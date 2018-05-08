حريق كبير داخل الأراضي المحتلة بفعل طائرة ورقية شرق بيت حانون

اندلع صباح اليوم الثلاثاء، حريق كبير في الأراضي المحتلة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، بفعل طائرة ورقية حارقة.

وأوضح شهود عيان، أن حريقاً كبيراً اندلع في الأراضي المحتلة شرق بيت حانون بفعل طائرة ورقة حملت مادة حارقة أطلقها شبان متظاهرون على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتشكل الطائرات الورقية المشتعلة التي يطلقها المتظاهرون الفلسطينيون من قطاع غزة باتجاه الحقول الزراعية "الإسرائيلية" في المستوطنات الجنوبية، حديث الساسة والعسكريين في إسرائيل، في ظل الخسائر التي تلحق بالموسم الزراعي للمستوطنين من جهة، عقب إحراقها لقرابة خمسة آلاف دونم زراعية، ومن جهة أخرى عجز الجيش والمخابرات عن إيجاد حلول جذرية لها.