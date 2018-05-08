"حماس" تهنئ لبنان بنجاح الانتخابات النيابية

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمهورية اللبنانية بكلّ مكوّناتها بإجراء الانتخابات النيابية بنجاح.

وتمنت الحركة، في بيان لها، للشعب اللبناني بعد إجرائه الانتخابات الخيرَ والأمانَ والرفاهيةَ، وأن تكونَ عاملَ تعزيزٍ لوحدة الكلمة والصّف في مواجهة أعداءِ لبنان.

وقات الحركة إنها تتطلع إلى أن تكون المرحلة القادمة، في ظل مجلسٍ نيابي جديد وحكومةٍ جديدةٍ، فرصةً لتمتين العلاقة اللبنانية الفلسطينية، ولتعزيز دعم لبنان قضايا وحقوق الشعب الفلسطيني فيه، وخصوصاً حقّه في العودة إلى أرضه، ولإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، ليتمكنوا من العيش بكرامة، إلى حين عودتهم إلى مدنهم وقراهم وبلداتهِم في فلسطين، التي هُجّروا منها بفعل المجازر الصهيونية.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات اللبنانية أظهرت فوز تيار الثامن من آذار وحلفائهم بأكثر من نصف مقاعد مجلس النواب اللبناني.

وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل إعلام محلية لبنانية؛ فقد تمكن تيار الثامن من آذار والمحسوبين عليه من تحقيق 72 مقعداً في مجلس النواب، بينما حصل منافسه تيار الرابع عشر من آذار على 53 مقعداً فقط، فيما حصل المستقلون ولائحة المجتمع المدني على 3 مقاعد فقط.