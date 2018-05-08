أكثر من 100 عضو وطني يحتجون على التلكؤ بصرف الرواتب

وَقَع أكثر من 100 من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، على مذكرة احتجاج على التلكؤ في صرف رواتب الموظفين من أبناء شعبنا في قطاع غزة خلافاً لقرار المجلس الوطني، وتطالب بصرفها على الفور.

ودعت عضو المجلس الوطني سمر عوض الله على صفحتها على "الفيس بوك" جميع أعضاء المجلس الوطني إلى التوقيع عليها.

نص المذكرة:

"نحن أعضاء المجلس الوطني الموقعين أدناه نطالب حكومة الوفاق الوطني بالالتزام بالقرار الذي أجمع عليه المجلس الوطني بحضور السيد الرئيس محمود عباس بصرف رواتب الموظفين من أبناء شعبنا في قطاع غزة دون تأخير أو تسويف، ونستنكر عدم الانصياع لقرار أعلى سلطة تشريعية في النظام السياسي الفلسطيني وصاحب الولاية على السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها.

لقد تبنى المجلس نصاً صريحاً بإلغاء الاجراءات عن قطاع غزة، وأجمع على ضرورة إنهائها بشكل فوري، وخاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين وسائر حقوقهم وصرفها بشكل عاجل، أسوة بالمحافظات الشمالية.

في هذا السياق، نؤكد رفض البيان الذي أصدرته الحكومة فيما يتعلق بصرف رواتب الموظفين والمخصصات وتناقضه مع قرار المجلس الوطني الفلسطيني، والذي يأتي أيضاً مخالفة لتوجيهات السيد الرئيس التي أدلى بها في الجلسة الختامية لأعمال المجلس فجر 4 أيار 2018، والتي تم بثها مباشرة على كل وسائل الاعلام.

وإننا إذ نرحب بنجاح أعمال الدورة الثالثة والعشرين والمخرجات والقرارات التي خرجت عن مجلسنا الموقر من أجل حماية المشروع الوطني الفلسطيني والقرار الوطني المستقل، فإننا ندعو الى الاسراع في تنفيذها خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي الممنهج والمتواصل ضد أبناء شعبنا الذي يواجه أيضاً هجمة تحريضية مدروسة تقودها الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض حقوق شعبنا الوطنية غير القابلة للتصرف".

الأسماء الموقعة:

1. د.حنان عشراوي

2. انتصار الوزير "أم جهاد "

3. د.زكريا الآغا

4. صالح رأفت

5. د.مصطفى البرغوثي

6. د.واصل أبو يوسف

7. تيسير خالد

8. د.نبيل قسيس

9. باسم خوري

10. ماجدة المصري

11. د.رضوان الأخرس

12. زهيرة كمال

13. رضا نتيل

14. سوسن شنار

15. محمد اللحام

16. د.فارسين أغابكيان

17. نجاة الأسطل

18. فدوى خضر

19. عبد القادر الحسيني

20. أسماء عطاطرة

21. سهام البرغوثي

22. فهد سليمان

23. محمود الزق

24. رياض محمد عطاري

25. عاصم عبد الهادي

26. علي ابراهيم هليل

27. أنور ميخائيل انطون هلال

28. فهمي شاهين

29. نايف علي عقاب مهنا

30. فهمي كنعان

31. عصام بكر

32. نبيل دياب

33. ليلى رفعت نايف العلي

34. سعدي أبو عابد

35. عدنان محمد يوسف حسين

36. نعمة الحلو

37. سهيل الناطور

38. ابراهيم نمر ابراهيم أحمد

39. عبد العزيز قديح

40. محمد جميل نافع قاسم

41. جمال سعيد مرشد أبو عوض

42. علي فيصل

43. ريما نزال

44. هدى عليان

45. خالد صبحي أبو الهيجا

46. خضر كمال

47. وجيه أبو ظريفة

48. عائشة عودة

49. نافذ غنيم

50. جمال نصر

51. فايزة أبو الهيجا

52. ماهر الوحش

53. رائد ابو زايد

54. عفاف غطاشة

55. طه نصّار

56. طلعت الصفدي

57. نهاد أبو غوش

58. رسمي عبد الغني

59. رمزي رباح

60. نصر ابو جيش

61. عصمت منصور

62. محمد دويكات

63. حلمي الأعرج

64. وليد أبو خرج

65. إبراهيم أبو حجلة

66. سليمان شمالي

67. أحد أبو ودو

68. ندى طوير

69. خلدات حسين

70. محمد سلامة

71. د.مصطفى جفال

72. جورج رشماوي

73. جهاد حرب

74. نضال حمدان

75. بسام زكي

76. محمد خضر قرش

77. هاني العيساوي

78. علي محمود علي

79. صالح زيدان

80. محمد البليدي

81. اشرف طه

82. حسين قرابسة

83. ناظم اليوسف

84. بلال القاسم

85. تيسير ابو بكر

86. هشام ابو ريا

87. حسين العابد

88. عبد الرحمن عوض الله

89. محمد السودي

90. محمد التاج

91. عدنان غريب

92. مروان سلطي

93. سفيان مطر

94. حسين عاصي

95. بسام درويش

96. جهاد سرحان

97. محمد عبد السلام

98. صلاح اليوسف

99. حسني شيلو

100. أحمد جميل عزم

101. د.فيحاء عبد الهادي

102.خلود عساف

103.هاني أبو عمرة

104.طه موسى وراسنة

105.سمر عوض الله

106. قيس عبد الكريم