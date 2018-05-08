الاحتلال يشرّد 5 عائلات من الأغوار بذريعة التدريبات

شرّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمس عائلات فلسطينية من خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية؛ بحجة إجراء تدريبات عسكرية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة في تصريحات صحفية: إن قوات الاحتلال شردت العائلات الخمس، بينهم أطفال، ونساء، من حمصة الفوقا، وأبعدتها عدة كيلو مترات عن خيامها؛ بحجة التدريبات.

يذكر أن سلطات الاحتلال أخطرت العائلات المذكورة الشهر الماضي، بالطرد من خيامها في ثلاثة أيام متفرقة، وهي: الرابع والعشرين من الشهر الماضي، والأول والثامن من الشهر الحالي، من السادسة صباحا حتى الثانية ظهرا.