اليوم.. ترامب يعلن قراره بشأن الاتفاق النووي

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على "تويتر"، إنه سيعلن قراره ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، 18:00 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.

يذكر أن ترامب هدد بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي يقضي بتخفيف العقوبات على إيران مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على تعديل الاتفاق.

ويأتي قرار ترامب هذا بعد ضغوطات أوروبية دعما للاتفاق، وضغوطات إسرائيلية للانسحاب منه، وقبل أربعة أيام من الموعد الذي حدده لأوروبا لتعديل الاتفاق الذي وصفه بـ"الأسوأ".

وكان قد ادعى ترامب، بعد كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن "الأرشيف النووي الإيراني"، الذي نهبه الموساد وجلبه لإسرائيل، أن "المعلومات الاستخبارية التي كشفها نتنياهو تؤكد أنه كان على حق 100%"، ومع ذلك لم ينف إمكانية إجراء مفاوضات على اتفاق جديد.

وكان قد ادعى نتنياهو أن "مائة ألف وثيقة وملف سري تؤكد أن إيران كذبت عندما ادعت أنه لا مشروع لديها لتطوير سلاح نووي".

في المقابل، ردت أوروبا بتشكك على تصريحات نتنياهو، رغم دعوة الأخير لوفود أوروبية للاطلاع على الأرشيف.

وقالت فرنسا إن المعلومات التي عرضتها إسرائيل قد تكون أساسا لرقابة طويلة الأمد على النشاط النووي لطهران، مشيرة إلى أن المعلومات تؤكد ما كانت تعرفه أوروبا عام 2002، ما يعني أنها تؤكد أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي.