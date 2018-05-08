طالت 22 مواطناً.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم، حملة اعتقالات طالت 22شابا كما صادرت مركبة لأسير محرر من مخيم عسكر واموالا لأسير محرر اخر.

وحسب مصادر متطابقة فقد طالت الاعتقالات كل من :رامي ابو هديب من مخيم عسكر القديم وصلاح عمران من دير الحطب شرق نابلس.

وفي الخليل تم اعتقال المحرر جلال يغمور والشيخ زكريا الجعبري والشيخ عبد العزيز ابواسنينة الخليل وجبريل الاطرش.

وكما شملت الاعتقالات بلدة قراوة بني حسان لليوم الثاني على التوالي وتم اعتقال عثمان ربحي عاصي وجهاد علي عاصي ومحتسب عبدالله عاصي وقسام أحمد مرعي، وسعيد ربحي مرعي.

واعتقل خليل العمارنة، من بيت لحم و عمر محيسن من مخيم شعفاط وعبد العزيز خالد دمدوم، من العيزريه.

ومن مخيم الجلزون تم اعتقال أحمد العرايشةو علي البدوي وبلال رمضان حميدان ومحمد أحمد عداربة وحسين أحمد بصبوص.

وفي جنين تم اعتقال ايهاب أبو الهيجا وحمزة أبو الهيجا.

وصادرت قوات الاحتلال مركبة المحرر احمد نبهان صقر من مخيم عسكر، وصادرت ذات القوات مبالغ مالية من منزل الاسير المحرر فايز مسك.