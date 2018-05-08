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ارتفاع الدولار

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:57 - 08 مايو 2018
1565953-الدولار 1565953-الدولار
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جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي :3.62 شيقل
الدينار الاردني :5.10 شيقل
اليورو الاوروبي :4.31 شيقل
الجنيه المصري :0.20 شيقل

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