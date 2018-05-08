ارتفاع الدولار

جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي :3.62 شيقل

الدينار الاردني :5.10 شيقل

اليورو الاوروبي :4.31 شيقل

الجنيه المصري :0.20 شيقل