5 أطعمة لا تسبب زيادة الوزن ليلاً

وجبة منتصف الليل لن تتسبب في زيادة وزنكِ، لهذا لا تترددي في تناول بعض الأطعمة التي تسد الجوع دون أن تؤذي قوامكِ، خاصة لمحبي السهر ليلاً، فيجوز تناولها في منتصف الليل دون تردد، فهي تمنحك الشبع لمدة أطول، بحسب موقع "بولد سكاي" الهندي.

1 – جبن قريش: غني بالكالسيوم، وبه كمية كبيرة من الدهون المشبعة، فيعد وجبة خفيفة في منتصف الليل.

2 – الشوفان: حبوب متكاملة مليئة بالألياف التي تمنحك الشبع، وهي وجبة خفيفة جيدة في منتصف الليل إذا تم تناولها باعتدال.

3 – الحبوب والحليب: يحتويان على كمية جيدة من الألياف، وتناول الحبوب مع الحليب البارد أو الدافئ، يمنحك الشبع والسعادة قبل النوم، مع تجنب السكريات المضافة.

4– الفواكه الطازجة: تتميز بقلة سعراتها الحرارية، وكذلك غنية بالفيتامينات وبعض مضادات الأكسدة، أكلها لا يسبب زيادة الوزن.

5 – الزبادي: غني بالبروتينات والكالسيوم، ويعد مكملا غذائيا مشبعا، وبه القليل من السعرات الحرارية، ويمكن تحليته بالعسل.