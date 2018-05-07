في حين أن هناك عوامل مثل العمر والجنس قد تزيد فرص الإصابة بهشاشة العظام، فإن هناك كثيراً من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك القيام بها لتجنب الإصابة بهذا المرض.

وقد ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية 6 طرق لتجنب الإصابة بهشاشة العظام، وهي:

1 - المشي السريع يساعد المشي السريع في الحفاظ على قوة العظام، وأوضحت الدراسات أن المشي السريع لمدة 10 دقائق 3 مرات في اليوم، يساعد بشكل كبير في الوقاية من هشاشة العظام.

2 - لا تدخن للتدخين تأثير على خلايا بناء العظام، وخصوصاً عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ولذلك فإن خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور يزداد لدى المدخنين، ومن المرجح أن يؤدي التوقف عن التدخين إلى تحسين قوة العظام.

3 - احذر من الحميات الغذائية القاسية فقد أكدت الدراسات أن اتباع حمية غذائية قاسية قد يؤدي إلى كسر العظام بسهولة.

4 - العلاج بالهرمونات البديلة النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام من الرجال، حيث تنخفض مستويات هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث.

ويمكن أن يساعد العلاج بالهرمونات البديلة في الحفاظ على قوة العظام والوقاية من الهشاشة.

5 - تناول مكملات فيتامين «د» يحتاج الشخص إلى نحو 10 ميليغرام في اليوم من فيتامين «د» لعظام صحية. 90 في المائة منها يأتي من أشعة الشمس و10 في المائة من النظام الغذائي الغني بالأسماك الزيتية على وجه الخصوص.

أما الأشخاص الذين لا يعرضون بشرتهم لضوء الشمس أو لا يهتمون بنظامهم الغذائي فقد يحتاجون إلى تناول مكملات فيتامين «د».

6 - الفحص الدوري ينبغي أن يقوم كل شخص بفحص دوري لعظامه، وذلك لتناول العلاج اللازم إذا وجد أنه معرض لخطر الإصابة بهشاشة العظام.