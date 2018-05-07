حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على البلاد خلال الايام القادمة

تتأثر فلسطين خلال 72 ساعة القادمة مجدداً باضطرابات جوية وحالة تبدو غامضة نوعاً ما من عدم الاستقرار الجوي التي ستؤدي الى انخفاض كبير في درجات الحرارة وهطولاً للأمطار في مناطق واسعة من فلسطين.

ويتواصل تأثر فلسطين بحالة عدم الاستقرار ليوم غد الثلاثاء مع انخفاض جديد في درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بحدود السبعة درجات مئوية، وتهطل الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد أحياناً.

ومن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء هو اليوم الأخير من حالة عدم الاستقرار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وفرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار أحياناً في مناطق مختلفة خاصة في الفترة الصباحية.

ومن المتوقع أن يستقر الجو تماماً يوم الخميس مع ارتفاع كبير على درجات الحرارة.

ويحذر موقع طقس فلسطين من احتمالية تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان ، كما ويحذر الموقع من الفروقات الحرارية الكبيرة بين الايام الفائتة والقادمة حيث ستصل الفروقات الى اكثر من أربعة عشر درجة مئوية بين يوم أول أمس الجمعة ويوم الغد وبعد الغد.