ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على البلاد خلال الايام القادمة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:02 - 07 مايو 2018
الطقس الطقس
مشاركة

تتأثر فلسطين خلال 72 ساعة القادمة مجدداً باضطرابات جوية وحالة تبدو غامضة نوعاً ما من عدم الاستقرار الجوي التي ستؤدي الى انخفاض كبير في درجات الحرارة وهطولاً للأمطار في مناطق واسعة من فلسطين.

ويتواصل تأثر فلسطين بحالة عدم الاستقرار ليوم غد الثلاثاء مع انخفاض جديد في درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بحدود السبعة درجات مئوية، وتهطل الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد أحياناً.

ومن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء هو اليوم الأخير من حالة عدم الاستقرار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وفرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار  أحياناً في مناطق مختلفة خاصة في الفترة الصباحية.

ومن المتوقع أن يستقر الجو تماماً يوم الخميس مع ارتفاع كبير على درجات الحرارة.

ويحذر موقع طقس فلسطين من احتمالية تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان ، كما ويحذر الموقع من الفروقات الحرارية الكبيرة بين الايام الفائتة والقادمة حيث ستصل الفروقات الى اكثر من أربعة عشر درجة مئوية بين يوم أول أمس الجمعة ويوم الغد وبعد الغد.

متعلقات