ضبط 458 قطعة أثرية في نابلس

ضبطت الشرطة اليوم الاثنين 458 قطعة يشتبه انها اثرية من ضمنها رأسي تمثالين اثريين والقت القبض على 4 مشتبه بهم بحيازتها في نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبعد توفر معلومات للشرطة عن نية مجموعة من الاشخاص بيع مقتنيات اثرية في مدينة نابلس وتهريبها عن طريق أحد الأشخاص خارج ارض الوطن وبعد متابعة استمرت شهرين تم رصد مكان تسليم المقتنيات الأثرية وعمل كمين بالمزامنة مع وقت التسليم والقاء القبض على أربعة أشخاص وكان بحوزتهم رأسي تمثالين حجريين نادرين و442 قطعة معدنية و12 ختم و4 خواتم وجميعها قطع يشتبه انها اثرية.

واكد أن الشرطة تحفظت على المواد التي تم ضبطها لحين تسليمها لدائرة الآثار اصولاً، وأحالت المشتبه بهم الأربعة للنيابة العامة لاجراء المقتضى القانوي بحقهم اصولا .