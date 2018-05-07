قوات الاحتلال تتوغل شرق غزة وترمم الأسلاك الشائكة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قبالة مخيم العودة، شرق مدينة غزة، وأعادت وضع أسلاك شائكة بعد نجاح الشبان في إزالتها خلال تظاهرات العودة.

وأفادت مصادر محلية أن عدة آليات لقوات الاحتلال توغلت مسافة محدودة، وشرعت في أعمال تسوية وإعادة نصب سياج شائك بدلا من السياج الذي نجح الشبان في انتزاعه خلال الأيام الماضية.

ونجح العشرات عدة مرات منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى، في انتزاع مقاطع من السياج الحدودي (الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ عام 1948) مقابل مخيم العودة في منطقة ملكة شرق حي الشجاعية بغزة، وتكرر ذلك قبالة مخيمات العودة شرق القطاع.