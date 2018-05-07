البيت الأبيض: ترامب لن يشارك بافتتاح سفارة بلاده في القدس

قالت إدارة البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم حضور مراسم افتتاح سفارة بلاده في القدس المحتلة المقررة في الـ 14 من الشهر الجاري.

وكان وزير المالية الأميركي، ستيف مينوتشين، هو الوحيد الذي أكد حضوره، بالإضافة إلى ابنة ترامب، إيفانكا، وزوجها، مستشار الرئيس الأقرب، جاريد كوشنر. في حين تجهز وزارة الخارجية الإسرائيلية حفل استقبال يوم الأحد المقبل لجميع السفراء في البلاد.

وفي السادس من ديسمبر/ كانون أول 2017، أعلن ترمب اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي "عاصمة مزعومة لإسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده من "تل أبيب" للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب عربية وإسلامية، وانتقادات وتحذيرات غربية.

وتتصاعد تحذيرات من تداعيات اعتزام واشطن نقل السفارة الشهر الجاري، بالتزامن مع الذكرى الـ70 لقيام "إسرائيل" على أراضٍ فلسطينية محتلة عام 1948.

وتمثل هذه الخطوة المرتقبة انتهاكًا أمريكيًا لقرار أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/ كانون أول الماضي، وينص على أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عبر المفاوضات، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.