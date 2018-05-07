رئيس باراغواي يزور "إسرائيل" لافتتاح سفارة بلاده في القدس

قالت وزارة خارجية الاحتلال، اليوم الاثنين، إن باراغواي ستنقل سفارتها في "إسرائيل" إلى القدس بنهاية مايو، بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وقال عمانوئيل نحشون، المتحدث باسم خارجية الاحتلال، في بيان: "يعتزم رئيس باراجواي أوراسيو كارتيس المجيء إلى إسرائيل بنهاية الشهر لافتتاح سفارة في القدس"، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ولكن وزارة الخارجية في باراغواي، قالت إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ مثل هذا القرار.

وكان رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، أعلن الإثنين 5 مارس/آذار، في مؤتمر بواشنطن إن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار المقبل بعد يومين من قيام السفارة الأمريكية بنفس الخطوة.

واتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل العام الماضي، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستنقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار، والذي فجر حملة انتقادات دولية، واحتجاجات فلسطينية واسعة.