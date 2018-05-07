كحلون من محيط غزة يصف الطائرات الورقية بـ"الصواريخ"

أجرى وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كحلون" يوم أمس الأحد زيارة تجوالية في مستوطنات غلاف غزة، وذلك من أجل الاطلاع عن قرب على الأضرار الضخمة التي نجمت في أعقاب حرق الحقول الزراعية من خلال الطائرات الورقية المشتعلة التي يطلقها المتظاهرين الفلسطينيين من غزة.

ووفقا لموقع "واللا" العبري، تعهد كحلون خلال الزيارة بتعويض المزارعين الإسرائيليين الذين تكبدوا خسائر مالية فادحة بسبب حرق محاصيلهم الزراعية.

وأوضح كحلون خلال زيارته أن خطر الطائرات الورقية المشتعلة كخطر القذائف الصاروخية، واصفًا هذه الظاهرة بأنها "إرهاب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".