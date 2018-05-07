جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب في الشمال !

ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة أن قوات الاحتلال رفعت مساء اليوم، حالة الاستنفار العسكري شمالي "إسرائيل" خشية من عملية تسلل للقري التعاونية الواقعة شمالي "إسرائيل" على الحدود مع سوريا ولبنان أو التسلل لمواقع عسكرية "إسرائيلية".

وأوضحت القناة، أن القوات تقوم بنشاط عسكري لمنع عمليات التسلل، وقام الجيش بفتح المستشفى الأرضي الواقع تحت مستشفى ربمبام في حيفا خشية من تعرض المدينة لإطلاق صواريخ من سوريا.

وتدعي "إسرائيل" أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أنهى استعداداته لتوجيه ضربة لإسرائيل رداً على قصف قاعدة تيفور السورية التي استشهد فيها 8 إيرانيين.

وذكر موقع صحيفة معاريف العبرية مساء اليوم، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو سيختصر زيارته غداً الثلاثاء لقبرص واليونان بسبب الوضع الأمني، وسيعود لــ "اسرائيل" على وجه السرعة.