طائرات ورقية تحرق 6 حقول زراعية في المستوطنات المحيطة بغزة

قالت موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، إن بالون هيليوم يحمل مادة مشتعلة أطلق من قطاع غزة وسقط في المستوطنات المجاورة لقطاع غزة متسبباً بحريق كبير في حقول القمح، حيث تحاول فرق الإطفاء السيطرة على الحريق.

وبحسب الصحيفة، اندلعت النيران في حقول القمح في كيبوتس "مفلاسيم" و"نير عام" بفعل طائرة ورقية وبالون حارق أطلقا من قطاع غزة.

وبحسب موقع "ريشت 13" العبري، اندلعت 6 حرائق قرب قطاع غزة، منذ صباح اليوم جراء استهدافها بالبالونات الحارقة.

وأعلنت "إسرائيل" مؤخراً أنها ستحاول إيجاد حلول للتعامل مع الطائرات والبالونات التي يطلقها الشبان الفلسطينيون من المناطق الشرقية للقطاع تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.