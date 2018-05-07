نتنياهو يقدم الحلوى لرئيس الوزراء الياباني في الأحذية

استضاف رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو وزوجته سارة خلال الأسبوع المقبل رئيس الحكومة اليابانية شينزو أفا وزوجته أكيا في منزله على وجبة العشاء.

ووفقا لموقع "يديعوت أحرنوت" العبري، تم تقديم الحلوى بعد الانتهاء من تناول الطعام، وهي داخل أحذية الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات الداخلية والخارجية على ذلك الأمر الذي وصفه البعض بالإهانة الدبلوماسية لرئيس الحكومة الياباني.

وهاجم عدد من الدبلوماسيين اليابانيين و"الإسرائيليين" ما حصل من تقديم الحلوى إلى رئيس الحكومة اليابانية في الأحذية، حيث أوضح دبلوماسي "إسرائيلي" سابق في اليابان قائلا "إن الحديث يدور عن عمل غير مسؤول، ومخالف للثقافة اليابانية التي تعتبر الحذاء من أحقر الأشياء، حيث إنهم يخلعون أحذيتهم قبل أن يدخلوا إلى بيوتهم أو مكاتبهم".