نتنياهو يقرر اختصار زيارة لقبرص واليونان بسبب الوضع الأمني

ذكر موقع صحيفة معاريف العبرية مساء الاثنين أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو سيختصر زيارته غداً الثلاثاء لقبرص واليونان بسبب الوضع الأمني، حيث سيعود لــ "اسرائيل" على وجه السرعة.

ولم يعطي موقع الصحيفة تفاصيل أخرى حول النبأ.

وبالأمس قبيل انتهاء انتخابات لبنان، رفعت "إسرائيل" حالة التأهب القصوى، ويبدو أن اختصار زيارة نتنياهو لقبرص واليونان كان سببها خطاب نصر الله بعد نتائج الانتخابات اللبنانية.

وقد صرح نتنياهو امس الاحد في مطلع جلسة حكومة الاحتلال "سألتقي الثلاثاء المقبل، الرئيسان اليوناني والقبرصي لبحث مد خط أنبوب للغاز إلى الأراضي المحتلة".

"كما سألتقي الأربعاء المقبل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن عقب مشاركته في مناسبة احياء ذكرى انتصار روسيا على ألمانيا النازية"، أضاف.

وأكد نتنياهو أن لقائه بالرئيس الروسي سيكون بالغ الأهمية، ويأتي على ضوء جهود إيران لبناء قواعد عسكرية في سوريا، ونقل أسلحة متطورة ودقيقة وإعداد طائرات استطلاع وصواريخ ووحدات صاروخية ستحاول ضرب الطائرات "الإسرائيلية" المقاتلة.

و أضاف قائلاً: "سنصد إيران بكل حزم والأفضل أن نصدهم الآن قبل الغد"، مستدركاً بالقول: "نحن لسنا معنيون بالتصعيد ولكننا سنواجه اي تصعيد".

وصرح رئيس وزراء الاحتلال قائلاً: " كل من يحاول المساس بنا سنستهدفه، فأعداءنا الذين يهددون بإبادتنا سيصدمون بحائط من فولاذ، وسيضعون انفسهم في خطر كبير".