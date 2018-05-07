ليبرمان يسمح لسكان الضفة بالصلاة في الأقصى خلال رمضان

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وافق على ما أسماها تسهيلات للفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك، منتصف الشهر الجاري، تقضي بالسماح لسكان الضفة الغربية بزيارة أقربائهم في إسرائيل من الأحد وحتى الخميس.

وأصدر منسق أعمال الحكومة في المناطق الجديد الميجر جنرال كميل أبو ركن بياناً، قال فيه إنه سيسمح للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بزيارة اقربائهم في "إسرائيل" خلال أيام الأحد حتى الخميس وخلال عيد الفطر، كما سيسمح لهم بدخول المسجد الأقصى لأداء صلوات أيام الجمعة. كما يمكنهم مغادرة البلاد عن طريق مطار بن غوريون الدولي وستتم زيادة ساعات العمل في المعابر.

الجدير ذكره، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الفلسطينيين على كل الأصعدة من حرية العبادة والتنقل والحركة وغيرها، والتي أقرتها المواثيق الدولية، ويزعم حين التخفيف من القيود التي يفرضها على الفلسطينيين بأنها تسهيلات.