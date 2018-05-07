الكنيست تصادق على استقطاع رواتب الاسرى من عائدات السلطة الفلسطينية

صادق الكنيست "الاسرائيلي" مساء اليوم الاثنين بالقراءة التمهيدية الأولى على استقطاع رواتب الاسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وأيد القرار 55 عضواً في حين عارضه 14 عضواً.

ورداً على قرار الكنيست، قال وزير حرب الاحتلال افيغدور ليبرمان عبر حاسبه على تويتر:" لقد اغلقنا الصنبور على رئيس السلطة محمود عباس، فالقانون سيسمح للحكومة "الاسرائيلية" استقطاع رواتب الاسرى من أموال العائدات الفلسطينية، وسنقر القانون لاحقا بالقراءة التمهيدية الثانية والثالثة، فتشجيع الارهاب ضدنا سيتوقف"، كما قال.

وأمس الاحد نشرت وزارة حرب الاحتلال، أسماء أسرى فلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، و يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية.

و وفقاً لموقع "وللا" العبري، فمن بين أسماء الأسرى الفلسطينيين التي نشرتها وزارة الحرب، الاسير عمر ابو جليل منفذ عملية قتل اسرة المستوطن سلمون، و يدعي الاحتلال أنه حصل على 12,200شيكل بشكل تراكمي.

وزعم الاحتلال أن راتبه بلغ 1400 شيكل شهريا خلال الثلاث سنوات الاولى وعندما يبلغ الاسير من عمره 80 عاما سيكون قد حصل على 12,604,000 شيكل.

اما الاسير كارم فتحي لطفي، المحكوم عليه مؤبدين و30 عاما فقد وصل راتبه الشهري من السلطة الفلسطينية 1400 شيكل وتراكميا سيحصل على 40,600 .

والاسير زيد زياد عمر، متهم بقتل المستوطن ينكين، سيحصل على راتب تراكمي 40,600