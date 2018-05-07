احتياطات إسرائيل تواصل التهاوي إلى مستويات تاريخية

واصلت احتياطات النقد الأجنبي لبنك البنك المركزي "الإسرائيلي"، هبوطها للشهر الثالث على التوالي في نيسان /إبريل الماضي، من مستوياتها التاريخية المسجلة في كانون الثاني / يناير 2018.

وجاء في بيان صادر عن بنك "إسرائيل"، أن احتياطات النقد الأجنبي هبطت 0.7 بالمئة الشهر الماضي، إلى 115.35 مليار دولار.

وكانت احتياطات النقد الأجنبي بلغت في آذار/ مارس السابق له، 116.12 مليار دولار.

وسجلت الاحتياطات أعلى مستوياتها في تاريخ بنك إسرائيل، خلال كانون الثاني/ يناير 2018، عند 117.622 مليار دولار.

وتشكل الاحتياطات الأجنبية، ما نسبته 32.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، بحسب البيانات.

وعلى أساس سنوي، صعدت احتياطات بنك إسرائيل من النقد الأجنبي 9.41 بالمئة، ارتفاعا من 105.42 مليارات دولار، في إبريل 2017.

وكثف البنك خلال الشهور الـ 12 الماضية، شراء النقد الأجنبي من السوق المحلية، في محاولة لخفض معروض الدولار، بهدف إحداث تراجع في سعر صرف الشيكل لدعم الصادرات.