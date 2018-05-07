وزير "إسرائيلي" يعلق على انتخابات لبنان.. فماذا قال؟

علق وزير "إسرائيلي" الاثنين على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في لبنان، والتي أظهرت بحسب وسائل إعلام لبنانية وأجنبية تقدما لحزب الله وحلفائه في عدد المقاعد التي حصل عليها.

وفي أول تعليق "إسرائيلي"، قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت إن "مكاسب حزب الله في الانتخابات اللبنانية تظهر أنه لا فرق بين الدولة والحزب المدعوم من إيران"، مضيفا أن "إسرائيل" "يجب ألا تفرق بينهما في أي حرب مستقبلية".

وفي تغريدة على حسابه الخاص في موقع تويتر، قال بينيت العضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر إن "حزب الله يساوي لبنان"، متابعا بأن " إسرائيل لن تفرق بين دولة لبنان ذات السيادة وبين حزب الله وستعتبر لبنان مسؤولا عن أي عمل داخل أراضيه".

وكشفت النتائج الأولية التي أعلنها ساسة ونقلتها وسائل إعلام لبنانية، أن حزب الله وحلفاءه من المتوقع أن يفوزوا بأكثر من نصف المقاعد في أول انتخابات برلمانية تجرى في لبنان منذ تسع سنوات.