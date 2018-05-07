وزير الصحة: طاقم طبي متخصص إلى مستشفيات الوزارة في غزة

أعلن وزير الصحة جواد عواد، مساء اليوم الاثنين، عن تشكيل طاقم طبي متخصص، وإيفاده الأحد المقبل الى مستشفيات الوزارة في قطاع غزة، برئاسة اختصاصي جراحة الأوعية الدموية الطبيب الماهر محمد لطفي.

وقال الوزير عواد، في بيان صحفي، " قمنا بتشكيل طاقم طبي متخصص في مجالات الأوعية الدموية، وجراحة الأعصاب، وجراحة العظام، وجراحة الأطفال، إضافة إلى تخصص طب الطوارئ".

وأوضح أن مهمة الوفد تتمثل بإجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة للمرضى والجرحى في مستشفيات الوزارة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن عددا من المرضى والجرحى لم يتمكنوا من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج، نتيجة لرفض سلطات الاحتلال إصدار التصاريح لهم.

وبين أن أعضاء الطاقم الطبي سيجرون كافة التدخلات الطبية والجراحية اللازمة، وسيعملون مع زملائهم في قطاع غزة جنبا إلى جنب، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية.