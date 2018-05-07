بوتين يعيد ترشيح مدفيديف رئيساً للحكومة الروسية

رشح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، دميتري مدفيديف، لمنصب رئيس الحكومة الجديدة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الكرملين أن بوتين قدم إلى مجلس النواب (الدوما) مرشحه مدفيديف لرئاسة الحكومة الجديدة.

ومن المتوقع أن يجتمع "الدوما" غدًا الثلاثاء، للنظر في ترشيح مدفيديف.

وقدمت الحكومة الروسية، في وقت سابق اليوم، استقالتها، بعد مراسم تنصيب بوتين لفترة رئاسية رابعة من ست سنوات، في الكرملين، اليوم.

وتواصل الحكومة المنتهية ولايتها تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ووفق الدستور الروسي يجب على رئيس الحكومة تقديم تشكيلته الحكومية في مدة لا تتجاوز أسبوعًا، وفق القناة.

وللتغلب على عقبة دستورية كانت تحول دون استمرار بوتين في الرئاسة، شغل مدفيديف منصب الرئيس بين عامي 2008 و2012، وتولى بوتين رئاسة الحكومة، ثم تبادلا المنصبين.