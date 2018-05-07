"التربية" تعلن عن منح دراسية في الهند

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، عن توفر عدد من المنح الدراسية في الهند للعام الدراسي 2018-2019، بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير، ودكتوراه).

ودعت الوزارة، في بيان لها، الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في مدينة رام الله، أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا، حتى موعد أقصاه يوم الثلاثاء، الخامس عشر من الشهر الجاري.