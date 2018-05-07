السيد نصر الله: تركيبة المجلس النيابي الجديد يضمن حماية معادلة الجيش والشعب والمقاومة

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن "إجراء الانتخابات بحد ذاته إنجاز وطني كبير يسجل للبنان ورئيس الجمهورية والحكومة.

واعتبر في كلمة له حول نتائج الانتخابات النيابية في لبنان أن القانون الانتخابي شكّل فرصة كبيرة للكثير من القوى والشخصيات السياسة للمشاركة والحصول على فرصتها"، مشيراً إلى أن "القانون النسبي يؤمن التمثيل الأعدل والأصح ولا يجوز العودة إلى الوراء بمعزل عن بعض الشوائب".

وأوضح نصر الله أنه "ليس بين القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات من أراد إقصاء أي أحد، وتجربة إجراء الانتخابات أثبتت أن الوضع الأمني في البلد ممتاز خلافاً لما كانت تقوله بعض الشخصيات".

نصر الله تابع أننا "حرصنا على الحصول على كتلة نيابية وازنة هدفه حماية المقاومة وتنفيذ برنامجنا ومحاربة الفساد، وتركيبة المجلس النيابي الجديد تشكّل ضمانة لحماية الخيار الاستراتيجي ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة"، معتبراً أن "الحضور النيابي لقوى المقاومة وحلفائها في البرلمان يمكن أن يساعد على تحقيق البرامج الانتخابية، وأن هناك انتصار سياسي ومعنوي كبير لخيار المقاومة الذي يحمي سيادة البلد".

وأظهرت نتائج أولية غير رسمية في لبنان، تقدم حزب الله وحلفائه، مقابل تراجع تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري.