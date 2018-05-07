كلوب يحذر صلاح بعد "واقعة" تشلسي

حذر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الفريق الأحد بمواجهة تشلسي.

وبدا أن صلاح تعمد السقوط للحصول على خطأ ضد مدافع تشلسي غاري كاهيل، فنال "الكارت" كعقوبة على "التمثيل".

وفي تصريح بعد المباراة، قال كلوب: "نعم أعتقد أنها كانت حادثة تمثيل، أليس كذلك"؟

وأضاف: "ربما هو (صلاح) كان يترقب الاحتكاك. لست متأكدا. لا أريد مشاهدة مثل تلك الحوادث، ولا أريد منه افتعالها"، وفق ما نقلت صحيفة "إندبندنت".

وأكد كلوب أن المباراة تميزت بالخشونة وأن صلاح كان عليه أن يتعامل بشكل أفضل مع ذلك. وقال المدرب الألماني: "صلاح بإمكانه أن يكون أفضل من ذلك".

وتعد هذه البطاقة الأولى للنجم المصري في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتعقد موقف ليفربول كثيرا بعد الهزيمة بنتيجة 0-1 من تشلسي الأحد، وستكون مباراته مع برايتون الأحد حاسمة، لتحديد موقف الفريق من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.